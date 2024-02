Fußball-Kreisliga A Sascha Heigl verlängert zum letzten Mal bei Grün-Weiß Vernum

„Sascha Heigl hat den Wunsch an uns herangetragen, dass er noch einmal eine neue Herausforderung bewältigen will. Und aufgrund der tollen Zusammenarbeit, die Sascha und wir in den letzten Jahren hatten, respektieren wir natürlich seinen Wunsch. Auch wenn es von unserer Seite aus gerne auch hätte weitergehen können“, sagt Giesen, der das Engagement und auch die Erfolge des Trainers und des Teams hervorhebt. „Als Dorfverein können wir mit den Ergebnissen in den letzten Jahren mehr als zufrieden sein. Und das haben wir auch dem Trainer zu verdanken“, so Giesen.