Fußball: SV Hö.-Nie. holt Samet Caliskan aus Wachtendonk

Gelderland (RP) Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat nach Keeper Joel Kaworsky vom Liga-Rivalen SV Sonsbeck mit Samet Caliskan (24) vom TSV Wachtendonk-Wankum seinen zweiten Winterneuzugang verpflichtet.

Caliskan hat beim Bezirksligisten in der Hinrunde alle Meisterschaftsspiele bestritten und dabei sechs Treffer erzielt. „Samet ist pfeilschnell, sehr ehrgeizig und hat sich in Wachtendonk enorm weiterentwickelt. Ich bin sicher, dass er uns im Abstiegskampf mit seiner Zweikampfstärke und seinem Einsatzwillen weiterhelfen wird“, freut sich Guido Lohmann, Sportlicher Leiter des SV Hö.-Nie., über den Neuzugang. Mit den beiden Neuverpflichtungen schlagen Lohmann und Teammanager Kato Sürün schon in der Winterpause einen neuen Weg für die „Bullen“ ein. Schrittweise soll das Team neben erfahrenen Führungsspieler wie Edin Husic, Damian Raczka oder Murat Kara um junge, ehrgeizige Spieler aus der Region verstärkt werden.