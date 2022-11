Fußball-Regionalliga : Der Tabellenletzte darf nur kurz hoffen

Moulaye Ndiaye (gelbes Trikot) leitete in der stärksten Phase des SV Straelen den Anschlusstreffer zum 1:2 ein. Foto: Norbert Prümen

Straelen Der SV Straelen kassiert mit dem 1:3 beim SV Lippstadt Saisonniederlage Nummer 13. Torjäger Viktor Maier erzielt alle Treffer für den Gastgeber. Sein Straelener Kollege Philipp Dünnwald verschießt einen Elfmeter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Es bleibt dabei: Der SV Straelen trudelt unaufhaltsam dem Abstieg in die Fußball-Oberliga entgegen. Das 1:3 (0:1) beim SV Lippstadt bedeutete am Samstag am 16. Spieltag Saisonniederlage Nummer 13. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin elf Punkte und erscheint angesichts der Ausgeglichenheit der Vierten Liga fast schon uneinholbar. Und dennoch ließ der Tabellenletzte auch in der Lippstädter Liebelt-Arena zumindest in der zweiten Halbzeit erkennen, dass er nicht gewillt ist, sich wehrlos in sein Schicksal zu ergeben. „Ich rücke das Thema Klassenerhalt momentan bewusst etwas in den Hintergrund. Mir kommt es darauf an, dass wir gute Spiele abliefern. Mit unserer Leistung war ich diesmal nur phasenweise einverstanden“, sagte Straelens Trainer Bekim Kastrati nach der Begegnung.

Vor knapp 600 Besuchern gab der favorisierte Gastgeber von Beginn an den Ton an. Und der SV Lippstadt hatte zwei überragende Spieler in seinen Reihen, die das Spiel mehr oder weniger im Alleingang entscheiden sollten. Zum einen Mittelstürmer Viktor Maier. Der 33-Jährige bringt jede Menge Viertliga-Erfahrung mit und erlebt zurzeit in Ostwestfalen seinen dritten Frühling. Gegen den SV Straelen zeichnete er für alle drei Treffer verantwortlich und führt aktuell mit elf Toren die Torjäger-Liste in Liga vier an.

Info Die Statistik zum Spiel des SV Straelen SV Lippstadt: Balkenhoff – Allmeroth, Fischer, Heiserholt, Halbauer (90. Schielke), Sprekelmeyer, Ufuk, Altun (87. Düsterhus), Holtkamp (46. Ortmann), Möller (81. Traoré), Maier.

SV Straelen: Paris – Päffgen, Baraza, Fionouke (58. Cirillo), Miyamoto – Ndiaye, J. Munsters (80. Ibrahimi) – Heller, Vicario (58. N. Munsters), Mata (46. Yamada) – Dünnwald.

Tore: 1:0, 2:0, 3:1 (9., 59., 89.) Viktor Maier, 2:1 (68.) Hirotaka Yamada.

Zuschauer: 576.

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis.

Wenn der SV Lippstadt gefährlich vor dem Tor der Grün-Gelben auftauchte – was nicht gerade selten passierte – geschah dies vor allem auf der linken Angriffsseite. Verantwortlich dafür war hauptsächlich Phil Halbauer. Der 24-jährige Linksverteidiger, der in der Jugend von Arminia Bielefeld ausgebildet worden ist, schaltete sich unermüdlich in den Angriff ein und war mit seinen präzisen Flanken ein ständiger Gefahrenherd. Bereits nach neun Minuten geriet das Schlusslicht in Rückstand. Ausnahmsweise schlug Maximilian Fischer den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Viktor Maier zum ersten Mal an diesem Nachmittag aus kurzer Distanz erfolgreich war.

In der ersten Hälfte hielt vor allem Straelens Torhüter Julius Paris seine Mannschaft im Spiel. Zunächst verhinderte er gegen Maier mit einer gekonnten Parade das drohende 0:2 (18.). In der 37. Minute war der 21-Jährige erneut zur Stelle, als er nach einem Halbauer-Schuss rechtzeitig ins kurze Eck abtauchte. Der SV Straelen, bei dem nach Ablauf ihrer Sperren Mittelstürmer Philipp Dünnwald und Spielmacher Jaron Vicario wieder in der Startelf standen, besaß in der ersten Halbzeit nur eine Halbchance. Der Lipp­städter Torhüter Christopher Balkenhoff wehrte in der 27. Minute einen Schuss von Ole Päffgen ohne größere Probleme ab – das war’s auch schon in Sachen Offensivbemühungen des Abstiegskandidaten. „Von einer Mannschaft, die jeden Punkt dringend benötigt, muss ich etwas mehr erwarten“, bemängelte Kastrati anschließend.

Nach der Pause fiel in der 59. Minute die vermeintliche Vorentscheidung. Straelens Außenverteidiger Toshiaki Miyamoto war der Ball im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen – Schiedsrichter Leonidas Exuzidis entschied sofort auf Elfmeter. Viktor Maier verwandelte sicher zum 2:0. Doch anschließend begann die stärkste Phase der Gäste. Bekim Kastrati brachte in Hirotaka Yamada, Marco Cirillo und Niek Munsters drei frische Offensivkräfte. Und der Mut zum Risiko wäre um ein Haar noch belohnt worden. In der 68. Minute leitete Moulaye Ndiaye einen Straelener Konter ein. Marcel Heller flankte auf Yamada, der zum 1:2 vollendete. Fünf Minuten später gab’s Elfmeter für die Gäste, nachdem Torhüter Balkenhoff Heller im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Mittelstürmer Philipp Dünnwald schnappte sich den Ball, scheiterte aber mit einem halbhohen Versuch.