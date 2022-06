Reitsport : Vorsitzende ist jetzt auch Stadtmeisterin

Wachtendonk Julia Lingen, Chefin des Reitervereins „Jan van Werth“ Wachtendonk, nutzte beim Sommerturnier ihren Heimvorteil und gewann das A-Springen. Im M-Springen mit Stechen hatte Patrizia Jentges aus Lobberich die Nase vorn.

Es war voller Tatendrang, das Team des Reitervereins „Jan van Werth“ Wachtendonk um die neue Vorsitzende Julia Lingen, das am Wochenende auf der Reitanlage Priesenhof am Schleckerweg sein Sommerturnier ausrichtete. Insgesamt standen 26 Dressur- und Springprüfungen bis zur mittelschweren Klasse auf dem Programm, in denen unter anderen die Stadtmeister ermittelt wurden. Die Starter aus Wachtendonk und Wankum waren in einer A*-Dressur sowie im A*- und L-Springen gefordert.

Eine Dressurpferdeprüfung auf A*-Niveau, in der neben dem Bewegungsablauf das Gebäude (Exterieur) sowie Ausstrahlung und Geschmeidigkeit des jungen Pferdes bewertet wurden, eröffnete den Turnierreigen. Mit der Wertnote 7,60 belohnten Detlev-Armin Kipker und René Wittinghofer am Richtertisch die gelungene Vorstellung des Hengstes Dacapo B. Hanna Sofie Clauberg vom Förderkreis Grand Prix Düsseldorf, die den Youngster vorgestellt hatte, freute sich über die Goldschleife. Noch einmal zwei Zehntel drauf legte das Richter-Duo in der Stilspringprüfung der Klasse A*, in der Lola Stranzenbach (Lobberich) ihr Pony Valon CR in Bestform präsentierte.