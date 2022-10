Reitsport : Wertvolle Tipps von der Dressur-Bundestrainerin

Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu (hinter den Kindern in der Mitte) stattete dem Reiterverein "Blücher" Sevelen ihren Besuch ab. Foto: RV Sevelen

Issum Monica Theodorescu besuchte den RV Sevelen, der sich mit einem Film erfolgreich bei der FN beworben hatte. Sie nahm sich am Koetherdyck viel Zeit für die außergewöhnliche Trainingseinheit.

An dieses Gastspiel wird sich der Reiterverein Sevelen noch lange erinnern. Die Rede ist vom Besuch der Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu, die jetzt in der Reithalle am Koetherdyck aus dem Nähkästchen plauderte und eine Trainingseinheit absolvierte. Insgesamt hatten sich knapp 300 Vereine bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) für den „Bundestrainertag“ beworben – der Reiterverein „Blücher“ aus dem Hexendorf erhielt den Zuschlag.