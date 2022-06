Viertägiges Spektakel : Ein Dorf im Zeichen des Jugendfußballs

Geldern Vernum zählt gerade einmal knapp 1000 Einwohner. Doppelt so viele Nachwuchskicker trafen sich auf Einladung des Sportvereins Grün-Weiß auf der Sportanlage. Das größte Turnier des Fußball-Kreises war erneut ein voller Erfolg.

„Einige Mannschaften nutzen dieses Turnier auch als Saisonabschlussfeier. Viele Kinder übernachten beispielsweise im Heu-Hotel Maas oder im Tipi-Dorf am Schloss Walbeck“, so Giesen. Die Teams reisen aus ganz Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden an. „Die Nachfrage ist in jedem Jahr sehr groß. Daran hat sich auch trotz Corona nichts geändert. Das Turnier war in kurzer Zeit ausgebucht, ich musste leider dem einen oder anderen Verein absagen“, sagt der Organisationschef. Um das sportliche Mammut-Programm abwickeln zu können, finden die Spiele auf sechs Kleinfeldern zeitgleich statt. Von der F- bis zur D-Jugend mit Siebener-Mannschaften, von der C- bis zur A-Jugend jeweils mit Sechser-Teams. Für das entsprechende Zahlenwerk ist der Vernumer Jugendobmann Sascha Bruckmann zuständig, der vier Tage lang fleißig Ergebnisse notierte und die Tabellen ausrechnete.