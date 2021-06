Fußball-Regionalliga : SV Straelen engagiert Rudolf Zedi

Straelen Der 46-jährige Ex-Profi ist neuer Sportlicher Leiter des Fußball-Regionalligisten. Der Essener löst Ben van Dael ab und soll seinen Teil dazu beitragen, dass sich der Verein in Liga vier etabliert. Weitere Neuzugänge sind auch schon da.

Der 46-jährige Essener kennt sich im Fußballgeschäft bestens aus. Als ehemaliger Profi kann Zedi 61 Einsätze in der Zweiten Liga, 111 Einsätze in der Dritten Liga und 224 Spiele in verschiedenen Regionalligen vorweisen. Unter anderem lief er für Fortuna Düsseldorf, Chemnitzer FC, VfR Ahlen, Kickers Emden und SC Paderborn auf. Seine mit Abstand erfolgreichste Zeit hatte er bei Rot-Weiß Erfurt, wo er 2004 als Stammspieler am Aufstieg in die Zweite Liga beteiligt war.

„Wegen des Lockdowns habe ich mich tatsächlich nach einem Job umgeschaut. Hermann Tecklenburg und ich wurden uns schnell einig. Natürlich werde ich meine Erfahrung aus fast 20 Jahren als Profispieler in den Verein einbringen. Ziel soll es sein, besser als in der letzten Saison abzuschneiden und die Mannschaft in der Regionalliga zu etablieren“, sagte Zedi. Außerdem nimmt inzwischen der Kader für die nächste Saison konkrete Gestalt an. Unter anderen läuft in Zukunft ein U 20-Juniorennationalspieler aus Ghana an der Römerstraße auf. Der 19-jährige Uzair Alhassan gilt als talentierter Innenverteidiger. Der gleichaltrige Toshiaki Miyamoto ist ebenfalls bereits für Junioren-Auswahlmannschaften seines Heimatlandes Japan aufgelaufen. Er war zuletzt in der zweiten japanischen Liga im Einsatz und soll die linke Außenbahn bereichern. Vom Regionalliga-Absteiger SV Bergisch-Gladbach kommt der 23-jährige Mittelfeldspieler Matona Glody Ngyombo. Außerdem führt der SV Straelen zurzeit Gespräche mit Gianluca Rizzo. Der 24-jährige Angreifer war zuletzt für Drittliga-Aufsteiger Borussia Dortmund II am Ball und ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Er hat bereits einige Male an der Römerstraße trainiert. Neuer Co-Trainer ist der 34-jährige Dennis Freund, der vom Ligakonkurrenten SV Rödinghausen kommt und in Neuss wohnt. Zuvor hatte der SV Straelen bereits die Verpflichtungen von Torhüter Julian Paris (KfC Uerdingen), Verteidiger Jiha Yoo (Teutonia St. Tönis), Angreifer Arlind Shoshi (FSV Union Fürstenwalde) und Mittelfeldspieler Noah Holtschoppen (Borussia Mönchengladbach II) bekannt gegeben.