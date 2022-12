Fußball Rudi Zedi beim Oberligisten FC Kray vor Abschied

Der 48-Jährige, in seiner aktiven Laufbahn unter anderen für Fortuna Düsseldorf, den Chemnitzer FC und den SC Paderborn im Einsatz, bleibt dem Fußball selbstverständlich erhalten. „Sobald ich mich mit dem FC Kray geeinigt habe, werde ich die Dinge in Ruhe reflektieren. Wichtig ist für mich zunächst einmal, dass wie schon in Straelen die Zusammenarbeit mit Mannschaft und Mitarbeitern des Vereins sehr positiv war. Bei meiner nächsten Station möchte ich mich auf eine Aufgabe konzentrieren können. Die Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer macht es schwierig, in allen Bereichen hundert Prozent geben zu können“, so Zedi.