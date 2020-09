Sportschießen : Meistermacher ist jetzt Ehrenvorsitzender

Kevelaer Kevelaerer Sportschützen bedanken sich bei Rudi Joosten. Neuer Vorsitzender ist Lambert Janshen. Im Oktober startet die Mannschaft als Titelverteidiger in die neue Saison der Luftgewehr-Bundesliga.

Nach 15 Jahren reichte Rudi Joosten jetzt im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter Lambert Janshen weiter. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Joosten nicht an der Versammlung teilnehmen, richtete jedoch eine Grußbotschaft an die Mitglieder. Dabei bedankte er sich für die gemeinsame erfolgreiche Arbeit und betonte, dass die SSG Kevelaer für die Zukunft gut gerüstet sei. Ausdrück­lich legte er allen Mitgliedern die Nachwuchsarbeit ans Herz. Die Talentförderung ist seit jeher das Markenzeichen der SSG im Allgemeinen und von Rudi Joosten im Besonderen. Mit seinem von ihm geprägten Vereinsmotto „Alles kann, nichts muss“ ließ Joosten die erfolgreichen Jahre noch einmal Revue passieren. Einstimmig wurde der Meistermacher anschließend zum Ehrenvorsitzenden ernannt.