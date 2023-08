Fußball-Bezirksliga RSV Praest und DJK Twisteden teilen sich die Punkte

Einen sehr guten Start erwischte seine Mannschaft auch im Spiel. Denn sie ging bereits in der ersten Minute in Führung. Jan van de Meer verwandelte einen Elfmeter, den der Praester Verteidiger Leon Elders bereits nach wenigen Sekunden mit einem Handspiel im Strafraum verursacht hatte. In der Folge hatte die DJK, die in der Defensive sicher stand, weitere Chancen, um den Vorsprung bis zur Pause auszubauen.