Fußball-Bezirksliga SV Straelen II bleibt eine Schießbude

Gerade einmal knapp 40 Zuschauer erlebten bei sommerlichen Temperaturen eine ausgeglichene Anfangsphase. Der Gastgeber ging sogar in Führung. Peter Okafor markierte in der 22. Minute das 1:0 – allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position. Die Antwort des RSV Praest ließ nicht lange auf sich warten. Die Mannschaft von Trainer Roland Kock sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Zunächst traf Marko Cvetkovikj nach Vorarbeit von Jost Gerards zum 1:1 (25.). Das schönste Tor des Tages ging auf das Konto von Danny Stein, der die Gäste mit einem Schlenzer in den Winkel in Führung brachte (30.). Raven Olschewski (32.) und noch einmal Danny Stein (39.) nach einer Ecke stellten vor der Pause auf 4:1. Jost Gerards traf nach einer Stunde zum 5:1-Endstand. Eigentlich hätte das Ergebnis 6:1 lauten müssen. Doch im Gegensatz zur 22. Minute entschied Schiedsrichter Jan Fähndrich fünf Minuten vor dem Abpfiff nach einem Treffer von Linus Prehn auf Abseits. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Es freut mich, wie meine Mannschaft auf das 0:1 reagiert hat“, sagte Kock.