Volleyball : Riesiges Volleyballturnier: Sie wollen nur spielen

Spaß auf den Feldern haben 365 Teams in Sevelen. Foto: G. Seybert

Sevelen Wenn das Team "Das Azoren Hoch" gegen das "Wattebällchen Sonderkommando" antritt oder die "10 Kilo Trockeneis" gegen die "Bananas in Pyjamas" spielen, wissen alle im Sevelener Hexenland, dass die Volleyballer wieder die Sportanlagen in Beschlag nehmen. Bereits zum 31. Mal findet am Samstag und Sonntag, 2./3. Juni, das große Volleyball-Freiluft-Turnier des Turnverein 1909 Sevelen statt.

Was mit zwei Spielfeldern und acht Mannschaften begann, ist mittlerweile zum größten Volleyballevent in Nordrhein-Westfalen - wenn nicht sogar in ganz Deutschland - geworden, so die Veranstalter. Die Darbietungen der 365 teilnehmenden Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet werden auf dem Sevelener Sportplatz am Koetherdyck Volleyballerherzen höher schlagen lassen. Die meisten der über 1000 Sportler werden direkt neben den 42 Spielfeldern in Zelten übernachten. Wegen der besonderen Atmosphäre erfreut sich das Turnier in Sevelen bei den Volleyballern schon seit vielen Jahren größter Beliebtheit. In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld bereits drei Wochen vor dem eigentlichen Meldeschluss gefüllt, so dass sogar weiteren 40 Teams die Teilnahme abgesagt werden musste.

Das Team um den Organisator Sebastian Kisteneich hat im Vorfeld wieder alles dafür getan, damit das Wochenende nicht nur für die Spieler sondern auch für die vielen Zuschauer zu einem unvergesslichen Höhepunkt wird.



In verschiedenen Leistungsklassen spielen am Samstag die 6er- und 4er-Teams um die begehrten Sachpreise. Am Sonntag wird der Sparkassen Cup für die 2er Teams durchgeführt. Über 220 Teams pritschen, baggern und schmettern dann um die stattlichen Preisgelder.

Besucher sind an beiden Turniertagen herzlich eingeladen, einmal die tolle Turnieratmosphäre zu schnuppern. Insbesondere am Samstag ist richtig viel los. Für das leibliche Wohl ist jedenfalls bestens gesorgt. Der gesamte Verein ist im Einsatz, die Turnkinder bedienen das Spülmobil und die Frauensportgruppe sorgen in der Cafeteria und dem Imbiss für Verpflegung. Zudem findet am Samstagabend ab 21 Uhr die große Sommerparty statt. Hierzu lädt der Vorsitzende Thomas Roosen herzlich ein. Die DJs Kochi und Scholle werden mit ihrer Musik sicherlich wieder für eine gute Stimmung bis tief in die Nacht sorgen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Turnier gibt es auch auf unserer Homepage www.tv-sevelen.de.

(RP)