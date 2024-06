Kevelaerer triumphiert in Tschechien Rennfahrer Felix Kauertz wächst über sich hinaus

Was hat dieser 22-jährige „Wahnsinnstyp“ aus Kevelaer für ein Rennen auf dem Autodrom in Most/Tschechien ablieferte? Auf Startplatz drei geht es für den gelernten Automechatroniker am zweiten Renntag los. Die Startampel springt von Rot auf Grün. Gashahn bis zum Anschlag aufdrehen und mit einem Raketenstart die Konkurrenz noch vor der ersten Kurve hinter sich lassen. Der junge Mann mit der Startnummer 31 wird für die 5er-Verfolgungsgruppe zum gejagten Mann. Ständige Positionswechsel an der Spitze, haarsträubende Szenen, waghalsige und halsbrecherische Brems- und Überholmanöver – die sechs Rennfahrer riskieren Kopf und Kragen im Kampf und die Spitzenposition. In der Schlussrunde liegt „Felix 31“ noch vorne, wird dann aber von Valentin Folger und Maxime Schmid einkassiert. In der letzten Kurve vor der Zieldurchfahrt fährt Kauertz eine brutal enge Linie, die die Talentspäher von den Sitzen hüpfen lässt. Er übernimmt die Führung und rettet den Vorsprung um 0,007 Sekunden ins Ziel.