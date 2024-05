Traditionsveranstaltung des RV Blücher Sevelener Reitertage sollen wieder Publikumsmagnet sein

Issum · Am Koetherdyck richtet der RV Blücher vom 24. bis 26. Mai sein dreitägiges Turnier aus. Rund 30 Wettbewerbe in Dressur- und Springreiten stehen an. Anmeldungen für ein Trainingsspringen am kommenden Mittwoch sind noch möglich.

17.05.2024 , 12:28 Uhr

Die Reitertage versprechen wieder spannende Wettkämpfe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Stephan Derks