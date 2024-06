Dressur-Turnier Das Publikum genießt die Eleganz des Reitsports

In sämtlichen Prüfungen zeigte sich das fachkundige Publikum vom Können und der Eleganz beeindruckt, die Pferd und Reiter an den Tag legten. Eine starke Vorstellung lieferte beispielsweise Franziska Hebestreit von den Reiterfreunden Luisenhof, die für ihre Darbietung mit der Stute Mission Impossible die Note 7,40 erhielt und damit an die Tete der L-Dressur ritt. In der zweiten Prüfung auf diesem Niveau sicherte sich Karolina Görtz vom Brauershof Geldern mit Dark Dundee die Goldschleife. Die Richterinnen Danila Dahlhoff und Sabrina Steffens belohnten die sehenswerte Vorstellung mit der Note 7,80. Silber ging an Franziska Hebestreit und Mission Impossible (7,50). In der L-Dressur auf Kandare war erneut Karolina Görtz erfolgreich, die mit Dark Dundee ein weiteres Mal die Note 7,80 erhielt.