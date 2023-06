Sevelener Reitertage Der „Große Preis von Issum“ geht in diesem Jahr nach Berlin

Zu den Höhepunkten an Tag zwei der Sevelener Reitertage zählte die Dressurprüfung der schweren Klasse, in der die Aufgaben des Prix St. Georges zu reiten waren. Die halben Pirouetten nach links oder rechts wurden doppelt bewertet, daneben flossen die fliegenden Galoppwechsel und Traversalen in die Wertung ein. Schwerstarbeit also nicht nur für die 16 Teilnehmer, sondern auch für das Richtertrio Vogt, Linnemann und Fuß. Den Sieg teilten sich die Xantenerin Julia Miß mit ihrem Holsteiner Crack P und Lisa Senger von der Turnier SG Hülsmann mit Duke of Dawn H, die jeweils 779 Punkte sammelten. Rang drei in diesem sehenswerten Wettkampf ging an Janine Drissen vom Reiterverein Kevelaer, die mit FS Numero Uno 769 Punkte erzielte.