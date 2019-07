Reitsport : Dressur, Springen und Party beim RV Aldekerk

Aldekerk Reiterverein „Marschall Vorwärts“ lädt am Wochenende zum zweitägigen Sommerturnier auf dem Gelände in Obereyll ein.

Mathias Büsch und Hermann-Josef Dammertz aus der Turnierleitung des Reitervereins Marschall Vorwärts Aldekerk dürften in diesen Tagen vermehrt auf die einschlägigen Wetter-Apps schauen und einander zunicken, wenn sie die Prognose für das kommende Wochenende lesen. Denn die zweite große Hitzewelle in diesem Sommer soll am kommenden Freitag zu Ende gehen, die Temperaturen sich wieder etwas jenseits der 20-Grad-Grenze einpendeln. Da dürfte sich Erleichterung bei den Verantwortlichen der zweitägigen Pferdeleistungsschau breit machen, die am Samstag, 27. Juli, um 8.30 Uhr auf dem Turnierplatz Obereyll mit einer A*-Dressur beginnt. Denn Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke kann man auf einem Reit- und Springturnier wahrlich nicht brauchen.