Reitsport : Hochkarätiger Reitsport im Hexenland

Hoch hinaus am Koetherdyck: Die Besucher dürfen sich am Wochenende auf viele spannende Prüfungen freuen. Foto: Stephan Derks

Sevelen Der Koetherdyck ist am Wochenende einen Besuch wert. Der Reiterverein Sevelen richtet von Freitag bis Sonntag seine traditionellen Reitertage aus. Zu den Höhepunkten zählt das Hexenland-Derby, das am Samstag um 15 Uhr beginnt.

Nach der letzten Siegerehrung wartet viel Arbeit auf den RV Sevelen. Die Aufräumarbeiten auf dem Turniergelände starten am Montag um 18 Uhr. Am Mittwoch werden ab 19 Uhr die Hindernisse eingeräumt. Anschließend startet eine Grillyparty für die Helfer.

„Samstag laufen den Tag über Dressur- und Springprüfungen der Klassen A bis M**. Besonders viele Zuschauer dürfte unser ,Hexenlandderby’. Das Zeitspringen der Klasse L über Gräben und den großen Wall beginnt um 15 Uhr beginnt“, blickt Leurs auf den zweiten Turniertag. Der Sonntag wird um 9 Uhr auf dem Dressurplatz mit dem Prix St. Georg eröffnet, einer Prüfung der schweren Klasse. Ab 12 Uhr folgen die Einsteigerprüfungen in der Dressur. Auf dem Springplatz beginnt der letzte Turniertag ebenfalls um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung der Einstiegsklasse. Bevor die „Große Tour“ startet, werden sich zunächst die Kleinsten in der Führzügelklasse vor großem Publikum auf den Hauptplatz präsentieren. Weiterer Höhepunkt ist ab 16.30 Uhr die Springprüfung Klasse S*, in der ein Stechen über Sieg und Platzierung entscheidet. Leurs: „Wir beziehen auch wieder die Zuschauer ins Programm ein. So können die Besucher beispielsweise wetten, an welchem Hindernis am Sonntag im M-Springen die meisten Fehler passieren.“