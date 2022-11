Angebot des Kreissportbundes Kleve im Gelderner Sporthaus Wo Sport zur Herzensangelegenheit wird

Die Teilnehmer treffen sich jeweils mittwochs in den Übungsräumen an der Pariser Bahn und schwören auf „ihre“ Herzsportgruppe. Das hat gute Gründe. Bei den Patienten herrscht in der Regel große Unsicherheit, wie sie sich im Alltag verhalten und ihr Herz belasten sollen. Im Gruppentraining steht die schrittweise Steigerung der körperlichen Aktivität im Vordergrund. Keiner soll dabei irgendwelche Höchstleistungen bringen, sondern lernen, sich selbst einzuschätzen und die eigenen Grenzen zu erkennen. Die Teilnehmer sollen zu einer nachhaltigen Änderung ihres Lebensstils in Alltag und Freizeit gelangen. „Kurz gesagt geht es einfach um eine gesunde Lebensweisen“, so die Kursleiterin, die im wahrsten Sinne des Wortes mit sehr viel Herzblut und noch mehr Temperament das Training abhält.