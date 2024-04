Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen stellt die Weichen frühzeitig auf Favoritensieg

Der VfR Warbeyen sorgte mit schnellen Angriffen für Gefahr. Nach einem Freistoß (34.) flog ein Schuss von Sophie Schneider knapp über das Walbecker Tor, kurz darauf vergab Michelle Büning nach einer Flanke von Jolina Opladen völlig frei stehend. Im Gegenzug hatte Marie Aengenvoort den Ausgleich auf dem Fuß, konnte eine gute Hereingabe von Samira Berns aber nicht über die Linie bringen. Fünf Minuten vor dem Wechsel ließ sich Michelle Büning die Chance zur 2:0-Führung nicht entgehen. Nach der Pause keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, nachdem Marie Aengenvoort in der 51. Minute mit einem schönen Heber VfR-Torhüterin Judith Thieme auf dem falschen Fuß erwischt und auf 1:2 verkürzt hatte. Doch die Gäste blieben am Drücker – Iona Miyake (65.) stellte per Kopf den alten Abstand wieder her. Julia Hülsken machte mit dem 4:1 endgültig den Deckel drauf (77.).