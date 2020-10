Volleyball : Noch ein „Geisterspiel“ in der Halle am Bollwerk

Noch ein „Geisterspiel“ in der Halle am Bollwerk

Geldern Volleyball-Regionalligist Eintracht Geldern empfängt am Samstag vor erneut leeren Rängen GW Paderborn. Der Gegner steht zwar auf einem Abstiegsplatz, ist aber in keinem Fall zu unterschätzen.

(mahei) Am vergangenen Samstag musste sich Volleyball-Regionalligist VC Eintracht Geldern erstmals in der neuen Saison geschlagen geben. Die Spielerinnen um Trainer Eung-Zoll Chung hatten vor leeren Rängen in der Sporthalle „Am Bollwerk“ mit 1:3 gegen den Titelaspiranten TuS Herten das Nachsehen. Und auch beim nächsten Auftritt auf eigenem Parkett handelt es sich um ein „Geisterspiel“. Am Samstag gibt ab 18 Uhr der SC Grün-Weiß Paderborn seine Visitenkarte in Geldern ab. Der Gegner durfte in bislang sechs Spielen erst einen Sieg bejubeln und belegt aktuell Abstiegsplatz zwölf.