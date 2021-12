Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht Geldern hält Kurs auf die Aufstiegsrunde

Geldern Mit einem verdienten 3:0 gegen den SC 99 Düsseldorf verbessert sich die Mannschaft auf Platz zwei und gehört jetzt zum Spitzen-Trio, das jeweils 17 Punkte auf seinem Konto hat.

Volleyball-Regionalligist VC Eintracht Geldern hat sich von der 1:3-Heimniederlage gegen Angstgegner VV Humann Essen nicht aus der Bahn werfen lassen. Vor der Partie gegen den SC 99 Düsseldorf hatten sich die Spielerinnen um Trainer Eung-Zoll-Chung fest vorgenommen, die volle Punktzahl einzufahren. Gesagt, getan: Die Mannschaft feierte in der Sporthalle „Am Bollwerk“ einen 3:0 (25:14, 25:23, 26:24)-Erfolg und besitzt wieder beste Aussichten auf die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga. Inzwischen zeichnet sich in der Vorrunden-Gruppe 1 der Regionalliga West ein Vierkampf um die begehrten ersten drei Plätze ab, die zur Teilnahme berechtigen. Vorne liegen aktuell mit jeweils 17 Punkten der PTSV Aachen II, Eintracht Geldern und der VV Humann, wobei die Essenerinnen schon ein Spiel mehr ausgetragen haben. Auf Rang vier befindet sich der VTV Freier Grund aus Neunkirchen im Rhein-Sieg-Kreis mit 15 Punkten in Lauerstellung.