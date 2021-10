Fußball-Regionalliga : An der Römerstraße wird’s ungemütlich

Fabio Ribeiro kann’s nicht fassen: Der Straelener Routinier traf kurz nach der Pause beim Stand von 0:0 nur die Latte. Foto: Norbert Prümen

Straelen Fußball-Regionalliga: Die Talfahrt des SV Straelen nimmt einfach kein Ende. Vor der Minuskulisse von gerade einmal 300 Zuschauern enttäuscht der Gastgeber gegen den SV Lippstadt und verliert mit 0:2. Mittwoch geht’s nach Homberg.

Zwei Remis und vier Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen bei einem Torverhältnis von 3:13 – so lautet die triste Bilanz des Fußball-Regionalligisten SV Straelen nach dem 0:2 (0:0) gegen den SV Lippstadt. Die anhaltende Erfolglosigkeit machte sich am Samstag auch auf den Rängen bemerkbar. Stadionsprecher Norbert Peters bedankte sich bei gerade einmal 300 Zuschauern, die den Weg zur Römerstraße gefunden hatten. Lautstarke Unterstützung der eigenen Mannschaft: Fehlanzeige. Nur für die rund 40 Fans der Gäste hatte sich die weite Anreise aus dem Kreis Soest gelohnt.

Die Mannschaft um Trainer Benedict Weeks verpasste somit die große Gelegenheit, dem negativen Trend ein Ende zu setzen. Dabei hätte der SV Straelen mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss den Platz nicht unbedingt als Verlierer verlassen müssen. Andererseits war der Gastgeber auch nicht in der Lage, die stabil stehende Abwehrreihe des Gegners in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.

Info Statistik zum Spiel des SV Straelen SV Straelen: Udegebe – Delorge (75. Beric), Lachheb, Yoo, Miyamoto (86. Mehlich), Lunga, Ribeiro, Ngyombo, Holtschoppen, (65. Pfeiffer), Rizzo, Kader. SV Lippstadt: Balkenhoff – Evers, Lübbers, Mika, Maier (86. Henneke), Karimani (66. Altun), Halbauer (59. Kerkemeyer), Heiserholt, Vogler (56.Matter), Maiella, Schlüsselburg. Tore: 0:1 (62.) Maier, 0:2 (90.) Maiella.

„Es war für beide Mannschaften ein richtungweisendes Spiel, auf das wir uns akribisch vorbereitet haben. Unser Ziel war es, zu Null zu spielen. Das ist uns gelungen. Wir treten als verdienter Sieger die Heimreise an, weil wir gut verteidigt haben und die klareren Chancen hatten“, sagte der Lippstädter Trainer Felix Bertold in der anschließenden Pressekonferenz.

Weeks trauerte nach der Partie etwas den beiden Chancen von Cagatay Kader und Fabio Ribeiro in der zweiten Halbzeit hinterher. „Die Niederlage war vermeidbar. Wir sind gut bis zum gegnerischen Strafraum gekommen, aber dann hat der Abschluss gefehlt. Daran werden wir arbeiten müssen. Am Mittwoch müssen wir in Homberg zu unserer alten Stärke finden und nach Möglichkeit in die Erfolgsspur zurückkehren“, sagte er.

Das Geschehen auf dem Platz ist schnell erzählt. Im ersten Durchgang war die Heimelf die etwas aktivere Mannschaft, ohne dabei auch nur einmal aufs Tor zu schießen. Viel besser machten es die Gäste auch nicht. Lippstadt hatte jedoch in der 37. Minute die klare Chance zum Führungstreffer, die Robin Udegbe mit einer Fußabwehr vereitelte. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit war neun Minuten alt, als Straelens Routinier Fabio Ribeiro aus 18 Metern frei zum Schuss kam. Er wollte es zu genau machen und zirkelte den Ball an die Latte. Keine drei Minuten später stürmte Cagatay Kader auf das Gäste-Tor zu und scheiterte an Christopher Balkenhaus. Ein Abspiel zum mitgelaufenen und völlig frei stehenden Kelvin Lunga hätte die sichere Führung bedeutet. Und es kam, wie es kommen musste – der gerade eingewechselte Luca Kerkemeyer setzte sich auf dem linken Flügel durch und bediente seinen Stürmerkollegen Viktor Maier, der sich die Chance zur Führung (62.) nicht nehmen ließ.

Die Straelener Bemühungen, das Spiel zu kippen, blieben zu harmlos und stellten die gegnerische Defensive vor keine großen Probleme. Der SV Lippstadt sorgte immer wieder durch cleveres Umschaltspiel für die nötige Entlastung. In der Nachspielzeit stocherte Paolo Maiella den Ball zum 2:0-Endstand für die Gäste ins Netz. Allmählich wird’s an der Römerstraße vor den Auftritten in Homberg und am Samstag beim Titelaspiranten RW Oberhausen ungemütlich.