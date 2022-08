Fußball-Regionalliga : SV Straelen peilt den ersten Heimsieg an

Straelen Die Mannschaft empfängt an diesem Mittwoch den Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn und hat einige Schwachstellen bei den Gästen ausgemacht.

Gelingt dem SV Straelen im ersten Heimspiel in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga nach zwei knappen Auswärtsniederlagen gegen den FC Schalke 04 II (0:1) und Rot-Weiß Oberhausen (1:2) der erste Erfolg? Die Frage wird am Mittwoch an der Römerstraße beantwortet, wenn die Partie gegen den 1. FC Kaan-Marienborn um 19.30 Uhr angepfiffen wird.

Die Mannschaft aus Siegen stieg in der Spielzeit 2018/19 gemeinsam mit dem SV Straelen in die Oberliga ab, schaffte in diesem Jahr den Aufstieg und startete mit vier Punkten aus zwei Heimspielen in die Saison. Am ersten Spieltag wurde durch zwei Tore von Daniel Hammel in der Nachspielzeit die U 23 von Borussia Mönchengladbach bezwungen. Am Samstag musste sich die Mannschaft von Aufstiegstrainer Thorsten Nehrbauer nach einer 1:0-Führung mit einem 1:1 gegen die U 21 des 1. FC Köln zufrieden geben. Sie erreichte wie die Straelener den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals und verlor gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:2.