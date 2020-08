Fußball : SV Straelen stellt am Sonntag den neuen Trainer vor

Straelen Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, wird am Sonntag den neuen Trainer vorstellen. Der bisherige Assistent Benedict Weeks hofft auf eine Beförderung.

(him) Spieler und Fans des Fußball-Regionalligisten SV Straelen müssen sich noch ein wenig gedulden. Denn Präsident Hermann Tecklenburg hat sich noch nicht endgültig festgelegt, wer die Mannschaft in der kommenden Saison zum angestrebten Klassenerhalt in Liga vier führen soll. „Ich werde unseren neuen Cheftrainer am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen“, kündigte Tecklenburg am Dienstag an.