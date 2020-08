Fußball : SV Straelen macht’s im Derby standesgemäß

Angreifer Kaito Mizuta (am Ball) gehörte im Sportpark Laerheide zu den auffälligsten Akteuren im gelben Straelener Dress. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk/Straelen Fußball-Regionalligist gewinnt das Testspiel beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum mit 6:1 (4:0). Cagatay Kader, Neuzugang aus Homberg, steuert drei Treffer bei.

(ksch) Landesliga-Aufsteiger TSV Wachtendonk-Wankum und Regionalliga-Rückkehrer SV Straelen lieferten sich am Donnerstagabend ein sehenswertes Testspiel-Derby. Unter dem Strich sprang ein standesgemäßer 6:1 (4:0)-Erfolg für den Fußball-Viertligisten von der Römerstraße heraus.

Die erste Lücke in der dicht gestaffelten Abwehr des Gastgebers fand Cagatay Kader, Neuzugang vom VfB Homberg, in der 17. Minute nach feinem Zuspiel von Kaito Mizuta. Sechs Minuten später legte Kader zum 2:0 nach. Mit einer gelungenen Einzelaktion ließ Yassine Bouchama, Neuzugang aus Essen-Kray, nach einer halben Stunde sein Können aufblitzen und schlenzte den Ball zum 3:0 ins Netz. Als kurz darauf Kaito Mizuta im Strafraum von den Beinen geholt wurde, setzte Aram Abdelkarim den fälligen Elfmeter an den Pfosten. Wenig später machte der Straelener Linksaußen sein Missgeschick wieder gut und traf zum 4:0-Pausenstand.