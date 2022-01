Fußball : SV Straelen schlägt eigene Reserve deutlich mit 5:0

Straelen Trainer Thomas Gerstner zeigt sich mit der Leistung der Regionalliga-Mannschaft gegen die eigene Bezirksliga-Reserve zufrieden. In der Tabelle fallen die Grün-Gelben auf Platz 14 zurück.

Weil das Meisterschaftsspiel beim Tabellenzweiten Wuppertaler SV ins Wasser gefallen war, trat Fußball-Regionalligist SV Straelen am Samstag im Stadion an der Römerstraße kurzfristig zu einem Testspiel gegen die eigene Reserve an. Der Viertligist behielt gegen die U23-Auswahl, die in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft, standesgemäß mit 5:0 (1:0) die Oberhand. Mittelstürmer Cagatay Kader (3), Gianluca Rizzo und Kino Delorge erzielten die Treffer. Trainer Thomas Gerstner erteilte fast 90 Minuten lang lautstark Regieanweisungen. „Meine Mannschaft war bemüht und hat vieles, aber längst noch nicht alles richtig gemacht“, sagte er.