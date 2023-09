Reitsport Das Traum-Duo im Dressur-Viereck

Nach einer Durststrecke von acht Jahren haben die deutschen Para-Dressurreiter wieder Erfolge bei einer Europameisterschaft feiern dürfen. Sieben Medaillen lautet die erfreuliche Bilanz der Titelkämpfe, die jetzt in Riesenbeck am Rande des Teutoburger Waldes ausgetragen wurden. Zu diesem Triumph beigetragen hat Regine Mispelkamp aus Geldern-Hartefeld. Im Sattel von Highlander Delight’s sicherte sie sich in der Einzelwertung die Bronzemedaille. Mit der Mannschaft durfte sie ebenfalls aufs Podium und die Silbermedaille in Empfang nehmen. Ein kleiner Fehler ihres elfjährigen Wallachs in der Kür kostete am Abschlusstag der Europameisterschaft Medaille Nummer drei.