Radsport : Radsportler Gerd Bloemen auf DM-Kurs

Gerd Bloemen fährt ein einsames, aber äußerst erfolgreiches Rennen auf dem Nürburgring. Foto: SV Sturm 03 Uedem

Uedem/Geldern Mit seinem Sieg auf dem Nürburgring und einem zweiten Platz in Leipzig hat sich der Geldrianer in seiner Altersklasse an die Spitze der Tabelle der deutschen Meisterschaft gesetzt. Nächster Start: UCI Rennen in Luxemburg

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Start als Radrennfahrer auf einer Formel 1- Strecke erlebt man nicht alle Tage. Eine Angelegenheit, die bei dem Gelderner Radsdportler Geld Bloemen, der für den SV Sturm 03 Uedem startet, in bleibender Erinnerung bleiben wird. Zum einen, weil Bloemen der Konkurrenz davon fuhr und ganz oben auf dem Siegertreppchen stand und zum anderen, weil der Streckenverlauf eine ganz besondere Herausforderung darstellt:

Die Streckenbreite beträgt 18 Meter. Die Abfahrt gleich zu Beginn der ersten Rennrunde in Richtung „Müllenbachschleife“ fordert etwas Mut, insbesondere das Abbremsen in die 180-Grad Dunlop-Kehre. Anschließend trennt sich beim Anstieg des „Schumacher-S“ über ein Kilometer zum ersten Mal die Spreu vom Weizen. Nach diesem Anstieg geht es in eine Vollgas-Rechtskurve, bevor es nach einer ansteigenden Schikane wieder auf das ebene Plateau der Start-/Zielgeraden geht. Abwechslung und zeitweise brennende Oberschenkel auf dem Grand-Prix-Kurs mit 17 Kurven und 105 Höhenmeter pro Runde sind daher vorprogrammiert.

Info Radsport für jung und alt bei SV Sturm 03 Wissel SV Sturm 03 Uedem hat es sich zur Aufgabe gemacht, Radsportbegeisterten in allen Alters- und Leistungsklassen interessante Angebote zu machen.

Am 11. Mai fand das Circuit Cycling auf dem Nürburgring statt – eine Premiere, denn bislang wurde die Veranstaltung auf dem Hockenheimring ausgetragen. Aufgrund der Wetterlage wurde das Rennen über 100 Kilometer durch die Rennleitung bei Beibehaltung der Punktewertung auf 75 Kilometer verkürzt.

Nach seinem sehr guten zweiten Platz im ersten Wertungsrennen in Göttingen setzte sich Gerd Bloemen gegen die starke Konkurrenz trotz des windigen und kalten Wetters in einem harten Rennen mit vielen Anstiegen durch und erreichte erschöpft, aber glücklich den ersten Platz.

Aufgrund der Topographie zog das Teilnehmerfeld weit auseinander und Gerd Bloemen musste ab der Hälfte der Renndistanz das Rennen allein bestreiten und sein Tempo selbst halten, was ihm jedoch sehr gut gelungen ist. Durch seinen Sieg übernahm er gleichzeitig die Führung in seiner Altersklasse, welche auch am vergangenen Wochenende in Leipzig nicht in Gefahr war.