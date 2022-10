Radsport : Gerd Bloemen mobilisiert noch einmal die letzten Reserven

76 Jahre und noch topfit: Gerd Bloemen zählt in seiner Altersklasse zu den besten deutschen Radrennfahrern. Foto: Sportograf.com

Geldern Der Gelderner Radrennfahrer landet nach dem abschließenden Rennen in Münster in der Gesamtwertung der Deutschen Meisterschaft auf Platz vier.

Bei der Ankunft im Ziel auf dem Münsteraner Schlossplatz musste Gerd Bloemen erst einmal kräftig durchschnaufen. Mit einem beeindruckenden Schnitt von etwas mehr als 40 Kilometern pro Stunde hatte der Gelderner Radsportler soeben den „Sparkassen-Münsterland-Giro“ bewältigt. Der sportliche Oldie, der vor wenigen Tagen seinen 76. Geburtstag gefeiert hat, legte die 125 Kilometer lange Strecke in exakt 3:03,55 Stunden zurück und landete damit in seiner Altersklasse „Master V“ (über 70 Jahre) auf Rang fünf.

„Das war ganz schön anstrengend. Wegen der großen Gruppen gab es auf der flachen Strecke viele Stürze. Zum Glück bin ich davon verschont geblieben, aber es gab immer wieder brenzlige Situationen. Ich musste in den vielen Kurven aufpassen, nicht aus der Gruppe zu fliegen. Das hat Kraft gekostet“, sagte Bloemen nach der Ankunft im Ziel in der Münsteraner City. In der Gesamtwertung um den „German Cycling Cup“ – so etwas wie die Deutsche Meisterschaft der Radsportler – landete der Gelderner auf dem mehr als respektablen vierten Platz. Insgesamt mischten in seiner Altersklasse 122 Radrennfahrer mit – die meisten davon deutlich jünger. Gerd Bloemen sammelte insgesamt 1.847 Punkte und hatte damit im Kampf um die Bronzemedaille gerade einmal 14 Punkte Rückstand auf den vier Jahre jüngeren Ralf in der Beek aus Göttingen.

Im nächsten Jahr wird Gerd Bloemen, der nach wie vor topfit ist, diese Strapazen wahrscheinlich nicht mehr auf sich nehmen. „Leider gibt es im Radsport in den Altersklassen keine Fünf-Jahre-Einteilung wie beispielsweise in der Leichtathletik. Deshalb werden meine Chancen, im Vorderfeld mitmischen zu können, zwangsläufig immer geringer. Daher werde ich 2023 wohl nur noch bei einigen ausgewählten Rennen an den Start gehen“, kündigt Bloemen an. Zumal die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft mit nicht gerade unerheblichen Kosten verbunden ist. Für Anreise, Übernachtungen und Startgebühren hat der Gelderner in der abgelaufenen Saison mehr als 3000 Euro aus eigener Tasche gezahlt.