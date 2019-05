Jugend-Fußball : Spielpaarungen Prima-Giro-Cup

Gelderland Am Samstag, 19.Juni, stehen die Endspiele um die Jugendkreispokale, den Prima-Giro-Cup, an. Alle Spiele werden in Kevelaer auf der Platzanlage „Scholten“ ausgetragen.

Für die Pokal-Veranstaltung wurde von der Orga-Team folgender Ablaufplan festgelegt:

Platz 1 Kunstrasen:

17.45 Uhr: C-Junioren, 1. FC Kleve gegen Kevelaerer SV

19.45 Uhr: A-Junioren, SF Broekhuysen gegen 1. FC Kleve

Platz 2 Naturrasen:

17.30 Uhr: D-Juniorinnen, SC BW Auwel-Holt gegen SV Arminia Kapellen

17.45 Uhr: D-Junioren, SV Siegfried Materborn gegen SV Grün-WeißVernum

19.15 Uhr: B-Junioren, JSG Wissel/ Kalkar gegen 1. FC Kleve II

Platz 3 Naturrasen:

17.45 Uhr: C-Juniorinnen, JSG Union Wetten/DJK Twisteden gegen SV Viktoria Winnekendonk