Jugendfußball : Borussia gegen Fortuna: Finale am „Aermen Düwel“

Nieukerk (RP) Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf – dieses Duell wird auf der Sportanlage des TSV Nieukerk am Aermen Düwel nicht alle Tage geboten. Am Donnerstag, 13. Juni, ermitteln die C-Junioren-Mannschaften der beiden Bundesligisten ab 19 Uhr in Nieukerk den Pokalsieger des Fußball-Verbandes Niederrhein.

