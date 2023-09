Fußball-Niederrheinpokal TSV Wachtendonk-Wankum setzt auf Pokalspiel als Motivationsschub

Besonders dramatisch ist die Situation auf der Torhüter-Position. Lars Bergner und Andre van Well, die eigentlich für den Bezirksliga-Kader vorgesehen sind, fallen noch auf längere Sicht verletzt aus. Ersatzmann Florian Bartel zog sich am Sonntag bei der 1:5-Niederlage gegen die DJK Twisteden eine Zerrung zu. So muss am Pokal-Abend unter Flutlicht der 19-jährige Nils Stammen ran, der am 8. September bei der 1:4-Niederlage gegen Viktoria Goch seinen Einstand in der ersten Mannschaft gefeiert hatte.