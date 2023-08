Fußball-Niederrheinpokal Der SV Straelen kommt glanzlos weiter

Der eher pomadige Auftritt des Oberligisten konnte den GSV nicht in Bedrängnis bringen. In der 41. Minute bekam der Moerser Yoummsi Fotso nach einer Flanke den Ball im Strafraum an die Hand – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Tom Hirsch lief an, doch der 19-jährige Moerser Torwart Deniz Aktas parierte den Schuss. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff setzte Markus Müller einen Kopfball auf die Oberkante der Latte – es ging torlos in die Kabine.