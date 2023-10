Pokal-Hit gegen RW Essen „RW Essen muss uns unterschätzen“

Am Dienstag um 19 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Achtelfinalspiel um den Fußball-Niederrheinpokal zwischen dem Oberligisten SV Straelen und Rot-Weiss Essen. Beide Mannschaften kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in der Regionalliga. Die Grün-Gelben haben in der Vergangenheit gegen den Traditionsverein von der Hafenstraße für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Doch das ist Schnee von gestern. Rot-Weiss Essen ist aktuell in der Dritten Liga Tabellenvierter, während der SV Straelen eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss. Am Rande des Oberliga-Spitzenspiels gegen die Sportfreunde Baumberg (1:2) äußerte sich Straelens Präsident Hermann Tecklenburg zur laufenden Saison und zum Pokal-Hit.