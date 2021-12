Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Ein Lokalduell im Zeichen der Wachablösung

Gelderland Der einstige Herausforderer Viktoria Winnekendonk geht plötzlich als Favorit ins Derby gegen den SV Walbeck. Im Viktoria-Sportpark werden viele Zuschauer erwartet.

Viele Jahre lang war der SV Walbeck die Nummer eins in Sachen Frauenfußball im Südkreis Kleve. Doch inzwischen ist mit Viktoria Winnekendonk ein Konkurrent auf den Plan getreten, der aktuell der Elf vom Bergsteg den Rang abläuft. Die Wachablösung deutete sich bereits im August an, als die Viktoria den Lokalrivalen mit einem 5:2-Erfolg aus dem Wettbewerb um den Kreispokal warf.

Anschließend folgte die Bestätigung in der laufenden Niederrheinliga-Saison. Während Viktoria Winnekendonk mit einer wochenlangen Siegesserie den Sprung in die Spitzengruppe geschafft hat, haben die Walbeckerinnen in bislang 13 Meisterschaftsspielen gerade einmal zwölf Punkte gesammelt und stehen zurzeit auf einem Abstiegsplatz.

Am Sonntag steht ab 15 Uhr im Winnekendonker Viktoria-Sportpark das mit Spannung erwartete Niederrheinliga-Derby auf dem Programm. „Ich schieb der Viktoria ganz einfach mal die Favoritenrolle zu. Dennoch werden wir natürlich versuchen, den guten Lauf der Gastgeberinnen zu stoppen“, sagt Dieter Blomm. Der Walbecker Trainer muss sich seit Monaten mit einer Dauerbaustelle beschäftigen – etliche Spielerinnen sind verletzt. So muss der SV Walbeck seit fünf Spielen ohne gelernte Torhüterin auskommen. Auch die Stürmerinnen müssen momentan allesamt passen. „Trotz der schwierigen Lage ist der Zusammenhalt in der Mannschaft gut. Meine Spielerinnen brennen darauf, am Sonntag alles zu geben“, versichert Blomm.