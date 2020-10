Handball : Beachhandballerin für Deutschland

Pia Kühn nimmt ab Montag am Lehrgang der Deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft in Witten teil. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Rückraumspielerin Pia Kühn vom Handball-Drittligisten TV Aldekerk nimmt ab Montag am Lehrgang der Beachhandball-Nationalmannschaft in Witten teil.

Pia Kühn befindet sich damit in einem illustren Kreis von jungen Handballerinnen aus ganz Deutschland, die in den höchsten drei nationalen Ligen im Einsatz sind. Nur die Pandemie kann der Teilnahme am Lehrgang jetzt noch im Weg stehen. „Ich muss vorher noch einen negativen Corona-Test vorlegen. Dann bin ich ab kommenden Montag in Witten dabei“, sagte die 24-Jährige, die sich damit berechtigte Hoffnungen machen darf, demnächst ebenso wie ihr bekannter Bruder Julius das Nationaltrikot überstreifen zu dürfen.