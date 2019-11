Reitsport : Das Kerkener Festival der Springreiter

Kerken 22 hochkarätige Prüfungen, erstklassiger Pferdesport: Das Publikum bekam in der Halle in Nieukerk einiges geboten. Für Gastgeber Sebastian Adams gab’s Lob von allen Seiten. Pia Beeking gewinnt den „Großen Preis von Kerken“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Kerkener Spring-Event kann Hausherr Sebastian Adams als vollends gelungen in die noch recht junge Geschichte als Ausrichter einer bundesweit hochkarätigen Veranstaltung einsortieren. Vier Turniertage lang bekam das fachkundige Publikum in der Halle am Genender Weg insgesamt 22 hochkarätige Springprüfungen geboten.

Allen voran die Zwei-Sterne-Springprüfung der schweren Klasse um den Großen Preis von Kerken, die Pia-Katharina Beeking vom westfälischen RV Osterwick für sich entschied. Dabei blieb die Amazone als einzige der fünf Reiter, die sich für das Stechen qualifiziert hatten, im Sattel des zwölfjährigen Lord Z Sohn SGW Lord Poldy fehlerfrei und sicherte sich so nicht nur die Goldschleife, sondern auch die Siegprämie in Höhe von 1.300 Euro. Dabei wiesen die vom international versierten Parcourschef Peter Schumacher erstellten Hindernisse im Normalumlauf eine Höhe von bis zu 1,45 Meter auf. Für die 27 Starterpaare gehörte die dreifache Kombination, bestehend aus einem Oxer und zwei Steilsprüngen, die auf der rechten Hand angeritten werden mussten, zu den Herausforderungen. Auch die weiteren vier Oxer und fünf Steilsprünge verlangten volle Aufmerksamkeit von Pferd und Reiter. Wohl dem, der im Rahmen der Parcoursbesichtigung die Linienführung genauestens abgeschritten hatte, um zum Beispiel die Anzahl der Galoppsprünge zu berechnen, damit er sein Pferd in der richtigen Position an den Sprung heranreiten konnte. Einfach nur stark, die Leistungen von Pferd und Reiter.

Was den in allen Belangen sehenswerten Springparcours anbelangt, so hatte Peter Schumacher erneut die Reiter gefordert, ließ sie aber in dem anspruchsvollen Kurs gut aussehen. Kurzum, nicht nur bei den insgesamt zehn Springprüfungen der schweren Klasse, in denen in Kerken geritten wurde, konnte man sicher sein, dass die von Schumacher und seinem Kollegen Philipp Schwender erstellten Hindernisse stets fair gebaut wurden. Davon konnte sich beispielsweise auch die für Luxemburg startende Lucie Kieffer überzeugen, die das U25-Springen der Klasse S gewann, in dem die für den Reiterverein „von Driesen“ Asperden-Kessel reitende Elianne Smittenberg im Sattel der zehnjährigen Numero Uno Tochter Esminka den vierten Rang erzielen konnte. Oder gar der Kranenburger Otmar Eckermann, der das Finale der „Youngster Tour“ für sechsjährige Pferde, einer mittelschweren Springprüfung mit Stechen, auf der Stute Tiamo (Tangelo van de Zuut­hoeve/Grand Canyon) vor Judith Emmers (Asperden-Kessel, Talouba Z) und dem Keppelner Tobias Thoenes (Intro HK) gewinnen konnte. Während die Reiter an allen Tagen vor großartiger Kulisse spannenden Pferdesport zeigten, wurde im Zuge einer Charity-Versteigerung ein dekoratives Pferd aus Treibholz versteigert, dessen Erlös in Höhe von 2.600 Euro für den Kinderschutzbund Kempen bestimmt ist.