Tennis Petra Theuring: Spiel, Satz, Deutsche Meisterin

Als ungesetzte Spielerin sorgte Petra Theuring bei den Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaften, die jetzt in Essen ausgetragen wurden, in der Altersklasse 40/45 für eine faustdicke Überraschung. Die Straelenerin präsentierte sich in glänzender Form, bestritt vier Matches und gab auf dem Weg zum Titel keinen einzigen Satz ab. Das Finale gewann sie gegen die ebenfalls ungesetzte Monika Keller vom STC Schwäbisch Hall mit 6:4, 6:0. Im Achtelfinale hatte Theuring zunächst Julia Sotiriu (TC BW Eitdorf) mit 6:0, 6:1 ausgeschaltet. In der Runde der letzten Acht gelang ein zumindest in der Höhe überraschender 6:0, 6:0-Erfolg gegen die an Position vier gesetzte Alexandra Suhr vom TB Erlangen. Auch Sonja Vogt vom TC Kamen-Methler, Nummer zwei der Setzliste, hatte in der Vorschlussrunde gegen Petra Theuring keine Chance und verlor glatt mit 1:6, 6:7.