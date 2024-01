Fußball Pedro Cejas und Celal Aydogan zu RW Ahlen

Allmählich lichten sich die Reihen der Spieler, die sich nach dem Rückzug des SV Straelen aus der Fußball-Oberliga noch unter Regie von Trainer Sunay Acar fit halten. Der argentinische Angreifer Pedro Cejas, in der abgelaufenen Saison noch für die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga am Ball, und Spielmacher Celal Aydogan schließen sich dem abstiegsgefährdeten Regionalligisten Rot-Weiss Ahlen an. Beide haben die Verantwortlichen des aktuellen Drittletzten im Probetraining überzeugt. „Die Entscheidung von Cejas und Aydogan, sich trotz anderer Angebote für unseren Verein zu entscheiden, unterstreicht ihr Vertrauen in unseren Verein und unsere Vision. Wir sind überzeugt, dass sie eine bedeutende Rolle in unserer Mannschaft spielen werden und freuen uns auf die gemeinsame Zeit”, äußert sich Ahlens Sportlicher Leiter Orhan Özkara auf der Homepage des Klubs von der Werse. Der Regionalligist hat außerdem den italienischen Angreifer Nazzareno Ciccarelli (zuletzt Türkspor Dortmund) engagiert.