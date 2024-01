Fußball Straelener Trio stellt sich bei RW Ahlen vor

Außerdem soll Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt starkes Interesse an zwei Spielern aus dem „Nachlass“ des SV Straelen zeigen. Zum einen könnte der baumlange Innenverteidiger Dacain Dacruz-Baraza, den Straelens damaliger Sportlicher Leiter Rudi Zedi 2021 vom Oberligisten Westfalia Herne verpflichtet hatte, demnächst am Hünting aufschlagen. Der 24-Jährige war in seiner Zeit an der Römerstraße stets die Zuverlässigkeit in Person und ist bei Standardsituationen ein torgefährlicher Kopfballspieler. Außerdem ist der 19-jährige Torhüter Leon Schübel im Gespräch, den der SV Straelen im vergangenen Sommer von der A-Jugend des MSV Duisburg verpflchtet hatte. Der junge Mann, zum Saisonstart sogar Nummer eins an der Römerstraße, könnte in Bocholt das Kontingent an deutschen U 23-Spielern auffüllen, das in höheren Ligen verpflichtend ist.