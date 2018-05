Lokalsport: Pauline Jockweg siegt bei Titelkämpfen in Rhede

Kevelaer

Leichtathletin Pauline Jockweg vom Kevelaerer SV siegte im Weitsprung bei den Regionsmeisterschaften in Rhede. Mit einer Weite von 5,53 Meter im vorletzten Versuch konnte sie sich die Meisterschaft in der Altersklasse U 18 sichern. Mit deutlichem Abstand verwies sie ihre Konkurrentinnen Nike Daengehmeier (5,32 Meter, LAZ Rhede) und Hannah Kempken (5,21 Meter, SV Sonsbeck) auf die Plätze zwei und drei. Der letzte Sprung, bei dem die KSV-Athletin noch weiter in der Grube landete, war ungültig. ist Trainer Roy Sip zufrieden. "Paulines Leistungen wecken Erinnerungen an die Erfolge von Kathrin van Bühren, die 2004 den Titel der Deutschen Juniorenmeisterin (6,65 Meter) in die Marienstadt holte."