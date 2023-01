KSV stellt erste Weichen Kevelaerer SV verlängert mit Trainer-Duo und verstärkt sich

Die Verantwortlichen des Aufsteigers haben jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Patrick Znak und sein Assistent Jan Flintrop, die in der abgelaufenen Saison die junge Mannschaft zum Aufstieg führten, setzen ihre Arbeit in der Spielzeit 2023/24 fort. „Wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen und wollen jetzt erst einmal mit den Jungs auf Biegen und Brechen den Klassenerhalt schaffen“, sagt Znak. „Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, das Ziel zu erreichen.“ Zumal der Kevelaerer SV in der Winterpause personell noch einmal nachgelegt hat. Verteidiger Fabian Smets, zuletzt für den Düsseldorfer Bezirksligisten Sparta Bilk am Ball, kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Mit seinen 27 Jahren genießt er in Kevelaer fast schon Routinier-Status.