Bogenschützinnen ausgeschieden Trauriges Ende für Michelle Kroppen im olympischen Team-Viertelfinale

Die Zuschauer sahen nicht nur ein spannendes Turnier, sondern auch eine atemberaubende Kulisse. Aber sowohl der Bundestrainer Oliver Haidn und die Kommentatorin wiesen auf den Wind hin, den die Bogenschützinnen beim Anvisieren auf das Ziel mitberücksichtigen müssen. Eine Variable, die nur schwer einzuschätzen ist. Auch wenn für das Team der Frauen im Viertelfinale Schluss war, so geht es für sie als Einzelkämpferin noch weiter. Michelle Kroppen tritt am Dienstag, 30. Juli, im Damen-Einzel an. Giorgia Cesarini aus San Marino ist ihre Gegnerin. Bei der Qualifikationsrunde hatte sich Michelle Kroppen, die in Berlin lebt und arbeitet, einen hervorragenden siebten Platz erarbeitet. Das bedeutet, dass sie gegen diejenige antritt, die auf Platz 58 in der Qualifizierungsrunde steht.