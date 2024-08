Olympia 2024 Sportschützin Anna Janssen ist ehrlich: „Etwas Enttäuschung ist immer noch da“

Die Flamme ist erloschen, die Olympischen Spiele von Paris sind Geschichte. Für Anna Janssen, 22-jährige Sportschützin der Schießsportgemeinschaft Kevelaer, ist mit der Teilnahme an den Spielen ein Traum in Erfüllung gegangen. Als einzige Gewehrschützin stand sie für das „Team D“ in drei Wettbewerben an der Schießlinie. Mit dem Luftgewehr im Mixed und im Einzel, mit dem Kleinkaliber-Gewehr im Dreistellungskampf ebenfalls im Einzel. Inzwischen ist sie in ihrer Wahlheimat Freising angekommen und lässt das unvergessliche Ereignis noch einmal Revue passieren.