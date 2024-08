Medaillengewinnerin aus Straelen Michelle Kroppen holt Silber im Mixed-Turnier bei Olympia

Da ist sie: die Silbermedaille. Michelle Kroppen, die in Kevelaer geboren wurde und in Straelen aufgewachsen ist, hat es geschafft. Mit Florian Unruh an ihrer Seite holten die beiden Bogenschützen beim Mixed Turnier den zweiten Platz bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland. „Diese Silbermedaille ist allemal Gold wert“, sagte Moderator Heiko Klasen. Immerhin mussten die beiden deutschen Bogenschützen gegen die favorisierten Weltranglistenersten aus Südkorea antreten. Da ging es nicht mehr ums Können, sondern um Nervenstärke. „Denn, dass sie es können, haben sie schon längst bewiesen, sonst wären sie nicht so weit gekommen“, kommentierte Moderator Heiko Klasen. Ihre Gegner im Finale waren Lim Si-hyeon und Kim Woo-jin.