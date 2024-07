Anna Janssen vor Olympia in Paris „Ich bin bereit“

Die Ruhe vor dem Nervenkitzel. Als Anna Janssen an ihr Handy geht, sitzt sie gerade ganz entspannt mit Freunden am Pullinger See in Freising. Doch mit der entspannten Atmosphäre ist es bald vorbei. 342 Sportlerinnen und Sportler aus 81 Ländern gehen bei den olympischen Schießsport-Wettbewerben in Chateauroux an den Start. Mittendrin ist die Medaillenhoffnung von der Schießsportgemeinschaft Kevelaer. Das Abenteuer Olympia beginnt am Sonntag. Mit ihren Nationalmannschafts-Kollegen Lisa Müller und Maximilian Ulbrich sowie zwei Trainern macht sich die 22-Jährige auf den Weg nach Frankreich.