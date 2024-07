Nach Platz vier im Mixed Anna Janssen geht auch im Einzelwettbewerb leer aus

In diesen Wettkampf war sie wohl mit den größten Hoffnungen auf eine Medaille gegangen, am Ende reichte es aber nicht. Die Kevelaerer Sportschützin Anna Janssen hat das Finale im Einzelwettbewerb der Disziplin 10 Meter Luftgewehr bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Am Sonntagmorgen reichten insgesamt 627,6 Ringe in der Qualifikation nicht, um sich einen der acht Plätze im Finale zu sichern. Janssen wurde letztlich 19.