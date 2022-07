Fußball : Der Führungsspieler sorgt für Sicherheit

Ole Päffgen (am Ball) ist die Zuverlässigkeit in Person und mittlerweile so etwas wie das Gesicht der Straelener Mannschaft. Foto: Norbert Prümen

Straelen Regionalliga: Ole Päffgen ist aus der Mannschaft des SV Straelen nicht mehr wegzudenken und wird die Elf am Sonntag als Kapitän ins Gelsenkirchener Parkstadion führen. Er ist begeistert von der Arbeit mit Trainer Sunday Oliseh.

Am Sonntag geht’s los – der SV Straelen startet mit einem Auswärtsspiel bei der U 23-Auswahl des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in seine dritte Regionalliga-Saison am Stück. Mit von der Partie ist selbstverständlich auch Ole Päffgen, der in seine vierte Spielzeit an der Römerstraße geht und damit zu den Dauerbrennern zählt. Der gelernte Rechtsverteidiger bildet an der Seite von Dacain Dacruz Baraza die Innenverteidigung und führt seine Mannschaft wahrscheinlich mit der Kapitänsbinde auf den Platz. Der 25-Jährige ist zu einer echten Führungspersönlichkeit gereift und hatte in der abgelaufenen Saison großen Anteil am Klassenerhalt. „Die neue Position in der Viererkette gefällt mir mehr als gut“, sagt Päffgen. „Dacain und ich haben ja schon zum Ende der Saison nebeneinander gespielt. Die Absprachen mit ihm funktionieren einwandfrei.“

Viele Spieler haben den Verein verlassen. Sehr viele, vor allem sehr junge und unerfahrene Spieler, sind gekommen. Da stellt sich nach solch einem drastischen Umbruch natürlich die Frage, ob diese blutjunge Truppe überhaupt in der Regionalliga mithalten kann. „Das stimmt, es hat sich richtig was getan. Ich bin der Meinung, dass wir uns in einem Prozess befinden, der noch nicht abgeschlossen ist und sich vermutlich noch hinziehen wird“, so Päffgen.

Info Keine Verletzungssorgen zum Saisonstart Die Ausganglage Beide Mannschaften steckten in der vergangenen Saison lange im Abstiegskampf und hoffen diesmal auf ruhigere Zeiten. Die Trainerstimme Co-Trainer Adli Lachheb: „Ich habe unseren Gegner beobachtet. Die Schalker Mannschaft ist echnisch stark und lauffreudig, aber ich habe auch Schwächen erkannt.“ Das Personal Der SV Straelen hat zum Auftakt keine nennenswerten Verletzungen zu beklagen. Anpfiff Sonntag, 16 Uhr, im Parkstadion.

Die körperlichen Voraussetzungen für eine anstrengende Spielzeit sind, so Päffgen, auf jeden Fall gegeben. Die Straelener Mannschaft habe einen völlig anderen Charakter erhalten. „Die jungen Spieler glänzen vor allem mit ihrer überragenden Technik am Ball und einer enormen Geschwindigkeit. Sie sind lernwillig und begeisterungsfähig. Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen.“ Die Truppe ist nicht nur jung, sondern auch multikulturell und entsprechend vielsprachig. Die dominierende Sprache ist nach wie vor deutsch, gefolgt von niederländisch, englisch und französisch, was für Straelens sprachgewandten Trainer Sunday Oliseh kein Problem darstellt. „Bei uns gibt es keine Sprachbarrieren. Wir kommen prima miteinander aus. Die Kommunikation auf dem Platz funktioniert, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist ausgezeichnet.“

Etwas mehr als vier Wochen hatte das Straelener Trainerteam Zeit, das kickende Personal auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Beim Namen Oliseh gerät Päffgen, der in seiner Jugendzeit bei Bayer Leverkusen mit dem Leipziger Profi Benjamin Henrichs in der Junioren-Bundesliga spielte, ins Schwärmen: „Ganz ehrlich jetzt. Einen besseren Trainer habe ich noch nie gehabt. Das hat überhaupt nichts mit seiner Popularität zu tun, sondern ganz einfach was mit seiner Arbeit. Viele Trainer sagen gerne, dass sie jeden Spieler besser machen möchten. Sunday Oliseh macht tatsächlich die Spieler besser. Er unterbricht beim Training sehr oft die Aktionen, schnappt sich den Spieler und erklärt ganz genau, was er möchte und wie man es besser machen kann.“ Spiele gegen die königsblaue Zweitvertretung dürften bei Ole Päffgen und Co-Trainer Adli Lachheb noch in sehr guter Erinnerung sein. Aus den letzten vier Duellen mit dem Schalker Unterbau holte der SV Straelen beachtliche zehn Punkte. Aber Achtung: Die Karten wurden neu gemischt. Die Schalker Reserve ist offenbar für den Liga-Start gut gerüstet, marschierte ungeschlagen durch die Vorbereitung und feierte sechs Siege bei einer Tordifferenz von 30:1.