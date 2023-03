Fußball-Regionalliga Starker Kapitän auf dem sinkenden Schiff

Dass die Mannschaft in Kürze einen neuen Trainer präsentiert bekommt, hat er relativ teilnahmslos zur Kenntnis genommen – zu viele Führungskräfte hat er in seiner Zeit beim SV Straelen kommen und gehen sehen, so dass ihn dieser erneute Wechsel kaum noch berührt. Entsprechend hält er sich mit seinen Erwartungen an den neuen Mann zurück. „Für ihn ist es natürlich eine schwere Aufgabe. Er soll in der verbleibenden Zeit die Truppe gewissenhaft studieren, Spieler sondieren und den einen oder anderen positiven Reiz setzen.“